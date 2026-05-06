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/ Amsterdam: ArcelorMittal, quotazioni alle stelle
Amsterdam: ArcelorMittal, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.50
Ottima performance per il
produttore di acciaio
, che scambia in rialzo del 4,44%.
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