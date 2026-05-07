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Londra: JD Sports Fashion, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Londra: JD Sports Fashion, quotazioni alle stelle
Effervescente il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,18%.
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