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Londra: JD Sports Fashion, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
07 maggio 2026 - 13.00
Effervescente il
rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,18%.
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