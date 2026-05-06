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Parigi: Renault, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: Renault, quotazioni alle stelle
Brillante rialzo per la casa automobilistica francese, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,54%.
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