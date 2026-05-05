New York: si concentrano le vendite su United Health

(Teleborsa) - Rosso per la big delle assicurazioni sanitarie , che sta segnando un calo dell'1,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' assicuratore sanitario mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 369,3 USD. Rischio di discesa fino a 360,8 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 377,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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