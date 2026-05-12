New York: brillante l'andamento di United Health

(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,55%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' assicuratore sanitario rispetto all'indice.





Lo status tecnico di United Health è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 398,8 USD, mentre il primo supporto è stimato a 385,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 411,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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