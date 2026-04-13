New York: risultato positivo per United Health
(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'assicuratore sanitario rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 314,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 305,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 323,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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