New York: risultato positivo per United Health

(Teleborsa) - Balza in avanti la big delle assicurazioni sanitarie , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Health più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve dell' assicuratore sanitario rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 314,6 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 305,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 323,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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