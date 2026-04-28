New York: scambi in positivo per United Health

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big delle assicurazioni sanitarie , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,99%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di United Health evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' assicuratore sanitario rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di United Health mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 368,9 USD. Rischio di discesa fino a 358,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 379.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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