Parigi: balza in avanti EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo di occhialeria , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del CAC40 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di EssilorLuxottica evidenzia un declino dei corsi verso area 171,1 Euro con prima area di resistenza vista a 177. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 167,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```