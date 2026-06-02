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Parigi: balza in avanti Kering

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti Kering
Bene la multinazionale del lusso, con un rialzo del 3,04%.
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