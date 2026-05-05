Parigi: risultato positivo per Eiffage
(Teleborsa) - Rialzo marcato per Eiffage, che tratta in utile del 2,34% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Eiffage mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,18%, rispetto a -1,42% dell'indice di Parigi).
Lo scenario tecnico di Eiffage mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 135,6 Euro con area di resistenza individuata a quota 138,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 133,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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