Parigi: Eiffage sale verso 145,7 Euro
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Eiffage, che mostra una salita bruciante del 4,72% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eiffage più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Eiffage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 140,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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