Parigi: Eiffage sale verso 145,7 Euro

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Eiffage , che mostra una salita bruciante del 4,72% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Eiffage più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Eiffage rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 145,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 140,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 150,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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