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Piazza Affari: brillante l'andamento di DiaSorin

Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di DiaSorin
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DiaSorin rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo della società biotecnologica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 61,82 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 63,56, mentre il primo supporto è stimato a 60,08.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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