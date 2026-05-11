Piazza Affari: rally per DiaSorin

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che DiaSorin mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,55%, rispetto a +2,33% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico della società biotecnologica è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 69,79 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 61,19. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 78,39.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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