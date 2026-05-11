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Piazza Affari: preme sull'acceleratore DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
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Effervescente l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,24%.
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