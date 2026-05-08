Diasorin, acquistate azioni proprie per oltre 20,4 milioni di euro

(Teleborsa) - Diasorin ha comunicato di aver acquistato 331.134 azioni proprie tra il 4 e l'8 maggio 2026, al prezzo medio di 61,790 euro e per un controvalore pari a 20.460.949,71 euro, nell'ambito del programma di buyback avviato il 27 gennaio 2026 e autorizzato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi lo stesso giorno.



All'8 maggio, Diasorin detiene 6.135.961 azioni proprie, incluse quelle già in portafoglio, pari al 10,97% del capitale sociale.



A Piazza Affari, oggi, seduta in ribasso per l' azienda produttrice di apparati diagnostici , che porta a casa un decremento dell'1,62%.







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