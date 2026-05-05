Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Bene la società che opera nel settore bancario e assicurativo , con un rialzo del 2,14%.



La tendenza ad una settimana di Banca Mediolanum è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 18,8 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 18,38. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 18,11.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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