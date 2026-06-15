Piazza Affari: scambi in positivo per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banca Mediolanum rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della società del risparmio gestito mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 21,08 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 20,89. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 21,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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