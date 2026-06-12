Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Avanza la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che guadagna bene, con una variazione del 2,68%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Banca Mediolanum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società del risparmio gestito rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Banca Mediolanum classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 20,72 Euro e primo supporto individuato a 20,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 21,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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