Piazza Affari: preme sull'acceleratore Prysmian

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il gruppo specializzato nella produzione di cavi , che mostra una salita bruciante del 4,39% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Prysmian rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda produttrice di cavi mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 135,7 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 127,2. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 144,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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