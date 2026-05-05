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Piazza Affari: Prysmian, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Prysmian, quotazioni alle stelle
Protagonista il gruppo specializzato nella produzione di cavi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,39%.
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