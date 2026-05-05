Piazza Affari: scambi in positivo per Acea
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multiutility capitolina, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE Italia Mid Cap, ad evidenza del fatto che il movimento di Acea subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario tecnico della società multiservizi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,64 Euro con area di resistenza individuata a quota 22,9. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 22,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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