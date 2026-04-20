ACEA, perfezionato l'acquisto di Aquanexa da Algebris: operazione da 205 milioni di euro

(Teleborsa) - ACEA ha perfezionato, attraverso la controllata a.Quantum, l'acquisizione di Aquanexa da Algebris Investments per un Enterprise Value di circa 205 milioni di euro riferito al perimetro attuale. L'EBITDA pro-forma consolidato di Aquanexa è stato pari a circa 30 milioni di euro nel 2025. Il perimetro potrebbe allargarsi per effetto di acquisizioni in corso, con conseguente incremento delle componenti variabili di prezzo.



Aquanexa è specializzata nella fornitura di soluzioni integrate per la gestione intelligente del ciclo idrico, combinando tecnologie digitali, ingegneria di rete, sensoristica avanzata e servizi operativi per utility, enti pubblici e aziende. L'operazione si inserisce nella strategia di rafforzamento della leadership di ACEA nel settore idrico.

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