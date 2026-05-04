Salone del Risparmio 2026, focus su geopolitica, intelligenza artificiale e mercati privati

Riflettori sui grandi temi globali

(Teleborsa) - Dal 5 al 7 maggio 2026, l'Allianz MiCo di Milano ospita la XVI edizione del Salone del Risparmio, il principale appuntamento europeo dedicato all'industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni e organizzato da Assogestioni Servizi. Tre giornate di conferenze, networking e formazione con oltre 300 relatori e più di 100 conferenze in programma, fruibili in presenza e online su FR|Vision, la piattaforma video ufficiale dell'evento.



Filo conduttore dell'edizione 2026 è il titolo "Risparmio in movimento. Attivare la liquidità, accelerare la crescita", un invito a riflettere sul ruolo strategico del risparmio come motore di sviluppo per l'economia reale. Tra i grandi temi che attraversano il programma e animano gli appuntamenti più attesi dell'edizione: geopolitica, intelligenza artificiale e una selezione delle conferenze da non perdere.



Ad aprire ufficialmente la tre giorni sarà la Plenaria di apertura Assogestioni: dopo il discorso della Presidente Maria Luisa Gota, prenderanno la parola il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e un panel di alto profilo, a cui parteciperanno Enrico Letta, Decano della School of Politics, Economics and Global Affairs, IE University, Giampiero Massolo, Direttore dell'Osservatorio sul Rischio Geopolitico, Università Luiss) ed Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria.



In un contesto internazionale segnato da tensioni crescenti, ridefinizione degli equilibri commerciali e nuove geografie del potere economico, la geopolitica torna al centro del dibattito sugli investimenti. Il Salone del Risparmio 2026 dedica a questo tema una serie di appuntamenti che attraversano le tre giornate, con l'obiettivo di offrire agli operatori chiavi di lettura concrete per orientarsi in scenari sempre più complessi. L'intelligenza artificiale è un altro dei temi trasversali dell'edizione 2026, con un programma che ne esplora tanto le implicazioni per la professione del consulente quanto le opportunità di investimento che ne derivano. In un momento in cui il tema della sostenibilità del sistema pensionistico torna prepotentemente all'ordine del giorno, il Salone del Risparmio 2026 dedica alla previdenza complementare alcuni degli appuntamenti più attesi dell'edizione. Tra queste: "Dalle idee al cambiamento, la nuova previdenza complementare" organizzata da Assogestioni (ore 14:30) che riunisce istituzioni, regolatori e operatori - tra cui Stefano Cappiello, Lucia Anselmi, Maurizio Grifoni, Mauro Maré e Giorgio De Rita - per fare il punto sulle riforme in corso e sulle prospettive del settore. I mercati privati e le strategie di asset allocation avanzata rappresentano un altro pilastro dell'edizione 2026.

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