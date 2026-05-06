Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 5/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 maggio
Seduta positiva per il principale indice della Borsa di Londra, che avanza bene e porta a casa un +1,42%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10.424,2, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 10.258,5. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10.589,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)