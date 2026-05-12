Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio
Sottotono il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la seduta con un calo dell'1,00%.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.110,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.330,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.055,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)