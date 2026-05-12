Milano 17:35
48.991 -1,36%
Nasdaq 20:02
28.835 -1,66%
Dow Jones 20:02
49.712 +0,02%
Londra 17:35
10.265 -0,04%
Francoforte 17:35
23.955 -1,62%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'11/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 maggio

Sottotono il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la seduta con un calo dell'1,00%.

Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.110,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.330,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.055,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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