Milano 11:07
47.818 -0,46%
Nasdaq 28-apr
27.029 0,00%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 11:07
10.269 -0,62%
Francoforte 11:07
23.968 -0,21%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile

Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,40%.

Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.249,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.405. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.207,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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