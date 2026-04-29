Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 28/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 28 aprile
Frazionale ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,40%.
Lo status tecnico del FTSE 100 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 10.249,6, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 10.405. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 10.207,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)