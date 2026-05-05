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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 dell'1/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 maggio

Giornata negativa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,14%.

Lo scenario tecnico del FTSE 100 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 10.179,4 con area di resistenza individuata a quota 10.345,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 10.113,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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