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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio

Giornata pressoché debole per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.405,5.

L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.491,7 e primo supporto individuato a 10.266,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.717,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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