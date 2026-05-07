Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Giornata pressoché debole per il principale indice della Borsa di Londra, che ha terminato in calo a 10.405,5.
L'esame di breve periodo del FTSE 100 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10.491,7 e primo supporto individuato a 10.266,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10.717,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)