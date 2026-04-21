Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile
Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.666,7, mentre il primo supporto è stimato a 10.558,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.774,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)