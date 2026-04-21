Milano 10:43
48.388 +0,38%
Nasdaq 20-apr
26.590 0,00%
Dow Jones 20-apr
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Londra 10:43
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Francoforte 10:43
24.603 +0,76%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 aprile

Giornata fiacca per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.666,7, mentre il primo supporto è stimato a 10.558,6. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 10.774,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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