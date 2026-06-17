Milano 9:56
52.304 -0,25%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
52.000 +0,64%
Londra 9:56
10.476 -0,18%
24.853 -0,23%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,14%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.435,12 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,14%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,14%, a quota 8.435,12 in apertura.
Condividi
```