Milano 15:17
51.287 +0,04%
Nasdaq 26-giu
29.118 0,00%
Dow Jones 26-giu
51.876 -0,09%
Londra 15:18
10.505 -0,03%
Francoforte 15:17
24.711 +0,16%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,07%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.379,36 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,07%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato -0,07%, a quota 8.379,36 in apertura.
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