Milano 9:12
51.897 -0,24%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 9:11
10.427 -0,01%
24.773 -0,48%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.353,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,16%, a quota 8.353,68 in apertura.
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