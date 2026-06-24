Milano
9:12
51.897
-0,24%
Nasdaq
23-giu
29.347
0,00%
Dow Jones
23-giu
51.667
-0,09%
Londra
9:11
10.427
-0,01%
Francoforte
9:12
24.773
-0,48%
Mercoledì 24 Giugno 2026, ore 09.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,16%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.353,68 punti
In breve
,
Finanza
24 giugno 2026 - 09.03
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,16%, a quota 8.353,68 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,15%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (-0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,11%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,2%)
Argomenti trattati
Parigi
(147)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,20%
Altre notizie
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (-0,09%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Francoforte (+0,19%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (+0,01%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Milano (-0,08%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (-0,27%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Madrid (+0,08%)
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto