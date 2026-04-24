Porsche vende quote in Bugatti e Rimac per concentrarsi sul core business

(Teleborsa) - Porsche , casa automobilistica tedesca che fa parte del gruppo Volkswagen , ha concordato la cessione delle sue partecipazioni in Bugatti Rimac e Rimac Group a un consorzio guidato da HOF Capital, società di investimento con sede a New York.



Porsche e Rimac Group hanno costituito Bugatti Rimac come joint venture nel 2021 per dare sede all'iconico marchio Bugatti. In questa joint venture, Porsche detiene una partecipazione di minoranza del 45%, mentre Rimac Group possiede il 55%. Porsche detiene inoltre una partecipazione del 20,6% in Rimac Group. Nell'ambito della transazione annunciata oggi, Porsche cederà interamente le sue partecipazioni azionarie in Bugatti Rimac e Rimac Group al consorzio guidato da HOF Capital. Questo consorzio include BlueFive Capital come principale investitore, oltre a un gruppo di investitori istituzionali provenienti da Stati Uniti ed UE.



A seguito del perfezionamento dell'operazione, Rimac Group assumerà il controllo di Bugatti Rimac e stringerà una partnership strategica con HOF Capital e BlueFive Capital per supportarne la continua crescita. HOF Capital entrerà inoltre a far parte di Rimac Group come maggiore azionista, insieme a Mate Rimac, fondatore di Rimac e CEO di Bugatti Rimac. Il perfezionamento dell'operazione è previsto entro la fine del 2026. Le parti hanno concordato di mantenere riservati i termini finanziari della transazione.



"Con la cessione della nostra quota, dimostriamo la nostra intenzione di concentrare Porsche sul core business", ha commentato Michael Leiters, CEO di Porsche.

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