Francoforte: scatto rialzista per Porsche Automobil Holding

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding impegnata nel settore automobilistico , che mostra una salita bruciante del 5,14% sui valori precedenti.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Porsche Automobil Holding subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Analizzando lo scenario di Porsche Automobil Holding si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 32,63 Euro. Prima resistenza a 33,14. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 32,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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