Francoforte: su di giri HeidelbergCement

(Teleborsa) - Grande giornata per la compagnia del cemento tedesca , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,98%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il DAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di HeidelbergCement . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il big cementiero tedesco evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 197,1 Euro. Primo supporto a 187,3. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 180,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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