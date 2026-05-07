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Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Bene la compagnia del cemento tedesca, con un rialzo del 2,75%.

Il movimento di HeidelbergCement, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Allo stato attuale lo scenario di breve del big cementiero tedesco rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 195,6 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 191,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 199,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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