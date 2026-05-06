Milano 14:51
49.499 +1,94%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 14:51
10.448 +2,23%
Francoforte 14:51
24.931 +2,17%

Londra: acquisti a mani basse su 3i Group

Migliori e peggiori
Londra: acquisti a mani basse su 3i Group
(Teleborsa) - Effervescente la società d'investimenti con sede a Londra, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a 3i Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di 3i Group ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 27,66 sterline. Supporto a 26,77. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 28,55.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```