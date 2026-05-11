Londra: calo per 3i Group

(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimenti con sede a Londra , che sta segnando un calo del 2,24%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,11 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,71. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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