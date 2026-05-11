Londra: calo per 3i Group
(Teleborsa) - Rosso per la società d'investimenti con sede a Londra, che sta segnando un calo del 2,24%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,11 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,71. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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