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Londra: si concentrano le vendite su 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: si concentrano le vendite su 3i Group
Si muove verso il basso la società d'investimenti con sede a Londra, con una flessione del 2,24%.
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