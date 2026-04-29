Londra: movimento negativo per 3i Group
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società d'investimenti con sede a Londra, con una flessione del 2,24%.
L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 25,14 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,72. Il peggioramento di 3i Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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