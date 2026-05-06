Londra: al centro degli acquisti Endeavour Mining

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che scambia in rialzo del 3,80%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Endeavour Mining mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,13%, rispetto a +0,42% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 44,12 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 44,71. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 45,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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