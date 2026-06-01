Londra: movimento negativo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , con una flessione del 2,87%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Endeavour Mining rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro di medio periodo di Endeavour Mining ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 45,42 sterline. Primo supporto individuato a 44,21. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 46,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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