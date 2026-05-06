Londra: mette il turbo Melrose Industries

(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,269. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,825.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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