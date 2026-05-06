Londra: mette il turbo Melrose Industries
(Teleborsa) - Rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,90%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Melrose Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Melrose Industries rispetto all'indice.
Il quadro tecnico di Melrose Industries suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,269. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,825.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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