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Londra: calo per Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Melrose Industries
Composto ribasso per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, in flessione del 3,67% sui valori precedenti.
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