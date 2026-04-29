Londra: scambi negativi per Melrose Industries

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che tratta con una perdita del 2,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di Melrose Industries mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 4,66 sterline con area di resistenza individuata a quota 4,948. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 4,535.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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