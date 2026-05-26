Si muove in ribasso Melrose Industries a Londra
(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che mostra un -5,3%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries, che fa peggio del mercato di riferimento.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,05 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,662. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,438.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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