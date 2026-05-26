Si muove in ribasso Melrose Industries a Londra

(Teleborsa) - In forte ribasso la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere , che mostra un -5,3%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Melrose Industries , che fa peggio del mercato di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Melrose Industries rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 5,05 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 4,662. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 5,438.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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