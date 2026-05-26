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Melrose Industries, scendono le quotazioni a Londra

Migliori e peggiori, In breve
Melrose Industries, scendono le quotazioni a Londra
Scende sul mercato la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che soffre con un calo del 5,06%.
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