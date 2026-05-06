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Madrid: andamento rialzista per Unicaja Banco
Migliori e peggiori
,
In breve
06 maggio 2026 - 09.50
Seduta vivace oggi per l'
istituto finanziario con sede in Spagna
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,97%.
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