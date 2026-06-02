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Madrid: andamento rialzista per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per ArcelorMittal
Avanza il leader mondiale dell'acciaio, che guadagna bene, con una variazione dell'1,90%.
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