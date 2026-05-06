Madrid: brillante l'andamento di Unicaja Banco

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' istituto finanziario con sede in Spagna , che tratta in utile del 2,97% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Unicaja Banco più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 2,791 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 2,749. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 2,723 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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